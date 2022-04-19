الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة فتاة سقطت من الطابق السابع بالمرج

سقوط
سقوط

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف غموض واقعة وفاة فتاة سقطت من الطابق السابع في منطقة المرج.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بوصول فتاة مصابة بكسور ونزيف داخلي وتهشم الجمجمة ووفاتها أثناء إسعافها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم العثور على جثة فتاة تدعى «أسماء.ح.أ»، في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

وتبين إصابتها بكسور وتهشم في الجمجمة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث القاهرة الطابق السابع منطقة المرج كشف غموض قسم شرطة المرج

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