الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معلومات الوزراء: استخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022 (إنفوجراف)

مركز معلومات الوزراء
مركز معلومات الوزراء

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتتبع خلاله استخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، ومقارنتها بالفترة نفسها في رمضان 2021؛ إذ تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.
 

وكان متوسط الأنشطة الأعلى استخدامًا يوميًّا على النحو التالي:

3.5 ملايين ساعة يوميًّا مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة منشورة بزيادة 158%.
131 مليون عملية بحث في الخرائط بزيادة 111%.
12.9 مليون ساعة مشاهدة محتوى ترفيهي بزيادة 76%.
181 مليون زيارة تسوق إلكتروني بزيادة 47%.

إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء يرصد تقرير ا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدامات المصريين للإنترنت رمضان 2022 زيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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