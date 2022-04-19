مصرع عامل إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن «خردة» بالجيزة

لقى عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار اسطوانة غاز في مخزن خردة بمنطقة الصف في الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد انفجار أسطوانة غاز، داخل مخزن خردة بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

كما انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى مصرع عامل.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.