القبض على 3 يتاجرون في العملة بعابدين

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة.



وأكدت التحريات قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، كما أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، بالإشتراك مع آخر يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثاني اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج السوق المصرفى لصالح مالك الشركة محل عمله، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تجارتهم غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.