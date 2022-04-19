مصر بني سويف للأسمنت تعلن شراء 3.15 مليون سهم خزينة

قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إنها نفذت عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأثنين.

وأوضحت في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بشراء 373.21 ألف سهم خزينة، ليصل إجمالي أسهم الخزينة إلى 3.15 مليون سهم حتى الآن.

وكان مجلس إدارة مصر بني سويف للأسمنت، قرر شراء أسهم خزينة في حدود 10% من أسهم الشركة بحد أقصى 7.5 مليون سهم.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن العام الماضي، صافي ربح بلغ 169.05 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 76.38 مليون جنيه خلال 2020.

وتراجعت مبيعات شركة مصر بني سويف للأسمنت خلال العام الماضي لتصل إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال 2020.

كشفت القوائم المالية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 121.32 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت شركة مصر بني سويف للأسمنت ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 169.05 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 76.38 مليون جنيه خلال 2020.

وتراجعت مبيعات شركة مصر بني سويف للأسمنت خلال العام الماضي لتصل إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال 2020.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، أرباحاً بلغت 83.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 127.27 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت مبيعات شركة مصري بني سويف للأسمنت خلال الفترة إلى 705.57 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل مبيعات بلغت 810.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.