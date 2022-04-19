الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة نقل يشل حركة المرور بالطريق الزراعي في القليوبية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

تعطلت حركة المرور بالطريق الزراعي بنها- القاهرة أمام قرية الشموت بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق مما أدى إلى إصابة اثنين وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بشكاير قبل مطلع كوبري الشموت في اتجاه مدينة بنها وسقوط من مصابين. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والدفع بسيارتين إسعاف لنقل أى حالات إصابة وجار رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطل المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة الطريق الزراعي القليوبية سيارة نقل ثقيل مديرية أمن القليوبية

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