الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 21600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي سجل 21600 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين منها 3316 إصابة مصحوبة بأعراض و18284 بدون أعراض.
 

ويأتي هذا مقارنة مع 23460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 2742 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.
 

وسجل البر الرئيسي في الصين 188351 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4648.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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