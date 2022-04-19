تفاصيل الحلقة الـ 17 من «دايما عامر»

بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "دايما عامر" بحديث مستر عامر عبد الرازق –مصطفي شعبان- مع نفسه في كيفية معالجة المشاكل التي يمر بها الطلاب والطالبات في مدرسة رؤية، قائلًا: "تعبير كتابي حلو دا، حلوة حكاية التعبير الكتابي دي هي بس ممكن متنفعش مع كل الناس، تنفع مع سامر، ويوسف وسما، ياسلام عليك يا عامر وعلى دماغك المليانة كنوز".

لتأتي إليه شقيقته في محاولة منها لضمادة جرحه الذي نتج عن عراكه أمس والذي انتهي بوجوده داخل أحد أقسام الشرطة، برفقة ميس زهرة قنديل، التي تلعبها الفنانة لبلبة، مدير مدرسة رؤية، ويتوّسع الحوار بينه وبين شقيقته قائلًا: "ريحي قلبي وصالحي جوزك، حامد جالي أكتر من مرة قولتلك، الحكاية مش مستاهلة كل دا، الراجل شاريكي وبيحبك"، لترد عليه: "انت أكتر واحد عارف قيمة الحرمان من الضني، وحامد مبيتكلمش بس انا بشوفه كل يوم بليل وهو قاعد لوحده بيفكر دا لو شاف في التلفزيون طفل ولا حتي في الشارع قلبه بيتاخد".

وتظهر ميس مهيتاب –سنتيا خليفة- وهي تتحدث مع ميس فدى والتي تلعب شخصيتها الفنانة ميرنا نور الدين، عن حادث أمس مع مستر نوفل صلاح، والذي يلعب دوره الفنان كريم عفيفي قائلًة: "مش قادرة يا فدوى، مش مصدقة إنه بيحبني كان لازم اصوره"، لترد الأخيرة: "مفيش سينس الولاد واقفين انتي سخيفة جدًا قاعدة تضحكي على الراجل بعد كل اللي عمله عشانك، بدل ما تشكريه، وهو بيحبك وبيلفت نظرك، عشان بعد كل اللي عمله دا مش هتلاقي حد يعمل زيه ولا يخاف عليكي كده"، وتدور بين مستر عامر عبد الرازق مع ميس فدوى، عدد من الجمل الحوارية، ليقول: "انا بكلمك عدل هو أنا واقف بضهري، روحي استنيني عند الكانتين وهجيلك"، لترد: "تمام براحتك".

وظهر مستر لطفي والذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله وهو يحرض أبو الوفا على ميس زهرة مديرة المدرسة قائلًا: "يا أبو الوفا بيه ميس زهرة بالفتحة دي هتفتح علينا أبواب جهنم، يا باشا صدقني والله حكاية الامتحان إللي اتسرب دي غلطتها هي صدقني، مش هي اللي عمالة تعمل سيستم وتكنولوجيا، والعيال عندنا هنا عفاريت في الحاجات دي وهي ولا على بالها خالص، يا باشا لازم تدخل وبسرعة كمان، الدنيا كلها لازم تدخل وتعمل حاجة".

وانتهت الحلقة الـ17 مستر عامر عبد الرازق وهو يتحدث مع أحد الطلاب وهو يتحدث معه لعودته للمنزل من جديد ويعود للدراسة بعد تركه له بسبب مشكلة وقعت بينه وبين ولي أمره، وهو يحاول نصيحته للتعلم والتركيز بشدة مع مستقبله.

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.