جزيرة غمام الحلقة 17| الشيخ عرفات يقع في حب العايقة ويطلبها للزواج «مفيش بالقلب غيرك»

بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل جزيرة غمام، بمشهد العايقة والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، والشيخ عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين.

«ولا سألت عليا».. بهذه الكلمات عاتبت العايقة الشيخ عرفات، الذي رد عليها قائلًا«ومن قال.. أنا دائما بسأل عليكي» لترد العايقة «بتسأل عليا في نفسك»، ليرد الشيخ عرفات عليها «مش وحش أن أسال عليكي في سري.. ده معناه أن مفيش في القلب غيرك».

على الفور برقت عين العايقة التي ظهرت عليها ملامح العشق والحب، حيث أكدت أنها تريد سماعها بنفسها حيث رد عليها الشيخ عرفات «أنا مشتاق ليكي وأنتي جاري.. السماع ليكي نعمة والقرب منك نعمة»

الشيخ عرفات يطلب يد العايقة

«تتزوجي.. أنا في الغرام ياعايقة».. هكذا طلب يد العايقة للزواج، لترد الأخيرة :«أنت عارف انا شغالة أية.. أنا رقاصة أرقص» وهي تبكي ترفض طلب الزواج.

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشاهد التي جمعت بين الشيخ عرفات والعايقة، الأمر الذي جعل الحلقة السابعة عشر تتصدر مواقع البحث الاجتماعي.

خلدون يطلب من العايقة إيقاع الشيخ عرفات في حبها

في مشهد آخر بالحلقة السابقة طالب خلدون والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، من العايقة والتي تجسدها الفنانة مي عز الدين بإيقاع الشيخ عرفات في حبها.

"اللي يحب من قلبه يخسر سره".. يسعى خلدون في معرفة سر الشيخ عرفات حتى يتمكن من السيطرة على الجزيرة وأهلها، حيث طلب من العايقة فعل ذلك قائلًا: "مهمة مش سهلة لانك لو حبتيه هتخسري نفسك وسرك".

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.