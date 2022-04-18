الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاختيار 3 ملخص الحلقة 17.. ظهور العقيد محمد مبروك وخطة اغتيال برهامي

مسلسل الاختيار مبروك
مسلسل الاختيار مبروك

عرض مسلسل «الاختيار 3» في حلقته 17  عدة أحداث بينها ظهور العقيد محمد مبروك،  وهو الضابط المسؤول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين، وهو يتحدث مع ضابط المخابرات المصرية زكريا يونس يوضح له أنهم يعرفون تاريخ الإخوان القذر كما يتوعد بملاقاتهم للمصير الذي يستحقونه.

ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3

كما عرضت الحلقة، مخططات الجماعة الإرهابية لاغتيال كل من الشيخ ياسر برهامي، والشيخ رسلان وذلك لتعاونهما مع الجيش والشرطة.

بين الأحداث التي عرضها المُسلسل كذلك رفض إسراء تكليف مفتي التنظيم أبو منير بالزواج من أحد عناصر الجماعة، قائلة أنها تريد التفرغ لمحاربة قاتلي زوجها "الطواغيط" انتقامًا منهم.
 

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ومسلسل الاختيار٣ دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.
ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.
وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.
كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".
أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور

  • ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
  • صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
  • كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
  • أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
  • أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
  • خالد الصاوي: خيرت الشاطر
  • عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
  • بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد الإعادة على قناة ON E
يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

 

الاختيار 3 العقيد محمد مبروك الاخوان المسلمين زكريا يونس الجماعة الإرهابية ياسر برهامي رسلان ابو منير

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