«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تزامنًا مع «الخماسين»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس اليوم بشكل كبير، حيث أكدت على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالبلاد، وذلك تزامنًا مع تعرض البلاد لرياح الخماسين.

وفي الوقت الحالي ترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت بموقع “جوجل” عن موعد بداية رياح الخماسين، وما هي الإجراءات اللازمة التي يجب أن يتخذها المواطنون في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لتجنب عوامل رياح الخماسين.

ولذلك يعرض لكم “الدستور” في تقريره المفصل كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطن المصري لتجنب هذا الطقس السيئ.

الأرصاد توضح موعد بداية رياح الخماسين

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة 33 درجة، وتشهد البلاد مزيداً من الانخفاض على كافة أنحاء المحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022.

وأما عن الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد، فستشنط الرياح على مناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متباعدة، وسيكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة وعلى الوجه البحري، وسيكون معتدلاً على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تتهيأ فرص الأمطار الخفيفة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية، وسكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية.