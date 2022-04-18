الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أفلام عيد الفطر 2022..بين الكوميديا و الرومانسية والاكشن

واحد تاني بطولة أحمد
واحد تاني بطولة أحمد حلمي

أيام قليلة وينطلق موسم أفلام عيد الفطر المبارك بمشاركة أكثر من عمل سينمائي يتنوع بين الكوميديا والرومانسية والاكشن، حيث أعلن عدد كبير من النجوم عن مشاركتهم في هذا الموسم المتنوع فنيًا .

أبرز أفلام عيد الفطر 2022

  • واحد تاني بطولة أحمد حلمي
  • أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي
  • فارس بطولة أحمد زاهر
  • زومبي على جنبي بطولة على ربيع

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي

أول هذه الاعمال المتنافسة في الموسم فيلم النجم أحمد حلمي بعد غياب 3 أعوام، من خلال فيلم "واحد تانى" الذي يجسد خلاله شخصيتين ضمن أحداثه التى تجرى فى إطار كوميدى.

ويشارك فى بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، وسيد رجب، وروبى، ونسرين أمين، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي

وتشارك النجمة هيفاء وهبي بفيلم رومانسي كوميدي يحمل اسم "أشباح أوروبا"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الحركة والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويشارك فى بطولة الفيلم هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر

كما يشارك في الموسم الفنان احمد زاهر بفيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة: أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، اللبنانية باميلا الكيك، دارين حداد، وعدد آخر من الفنانين.

أفلام عيد الفطر 2022.. أحمد حلمي ينافس بـ«واحد تاني»

أفلام عيد الفطر 2022.. على ربيع يتصدر البوستر الأول لفيلم «زومبى»

 وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى وفي إطار من الإثارة والتشويق وجرعة عالية من الدراما، ويحتوي على عدد كبير من مشاهد الأكشن، وقد اختار صناعه تغيير اسمه من "مهمة مستحيلة" إلى "فارس".

فيلم زومبي على جنبي بطولة على ربيع

يستعد صناع فيلم الزومبي بطولة النجميين علي ربيع وحمدي الميرغني لطرحه في دور السينما ضمن الموسم السينمائي المقبل عيد الفطر.

فيلم الزومبي بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وحمدي الميرغني وآخرين ، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

افلام عيد الفطر أفلام عيد الفطر 2022 عيد الفطر 2022 واحد تاني احمد حلمى فيلم أشباح أوروبا فيلم فارس فيلم زومبي على جنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

النيران تلتهم مخزن ورق خلف السراج مول بمدينة نصر

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور

وزير البترول في عهد الإخوان لـ«الدستور»: منعت الشاطر من دخول الوزارة فترة تواجدي

أول تعليق من وزير التعليم على شائعة إقالته من منصبه: «إثارة البلبلة قبل أي حدث»

ياسر برهامي يكشف لـ«الدستور» كواليس صدام الإخوان والسلفيين (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل