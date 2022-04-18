أفلام عيد الفطر 2022..بين الكوميديا و الرومانسية والاكشن

أيام قليلة وينطلق موسم أفلام عيد الفطر المبارك بمشاركة أكثر من عمل سينمائي يتنوع بين الكوميديا والرومانسية والاكشن، حيث أعلن عدد كبير من النجوم عن مشاركتهم في هذا الموسم المتنوع فنيًا .

أبرز أفلام عيد الفطر 2022

واحد تاني بطولة أحمد حلمي

أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي

فارس بطولة أحمد زاهر

زومبي على جنبي بطولة على ربيع

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي

أول هذه الاعمال المتنافسة في الموسم فيلم النجم أحمد حلمي بعد غياب 3 أعوام، من خلال فيلم "واحد تانى" الذي يجسد خلاله شخصيتين ضمن أحداثه التى تجرى فى إطار كوميدى.

ويشارك فى بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، وسيد رجب، وروبى، ونسرين أمين، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي

وتشارك النجمة هيفاء وهبي بفيلم رومانسي كوميدي يحمل اسم "أشباح أوروبا"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الحركة والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويشارك فى بطولة الفيلم هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر

كما يشارك في الموسم الفنان احمد زاهر بفيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة: أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، اللبنانية باميلا الكيك، دارين حداد، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى وفي إطار من الإثارة والتشويق وجرعة عالية من الدراما، ويحتوي على عدد كبير من مشاهد الأكشن، وقد اختار صناعه تغيير اسمه من "مهمة مستحيلة" إلى "فارس".

فيلم زومبي على جنبي بطولة على ربيع

يستعد صناع فيلم الزومبي بطولة النجميين علي ربيع وحمدي الميرغني لطرحه في دور السينما ضمن الموسم السينمائي المقبل عيد الفطر.

فيلم الزومبي بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وحمدي الميرغني وآخرين ، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.