الموت يفجع كريستيانو رونالدو

أعلن كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.

وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" : "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".