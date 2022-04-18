إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أجرة بطريق "بنها- المنصورة".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بسبب انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة، بطريق بنها المنصورة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع آثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.