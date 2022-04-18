المشدد 10 سنوات لـ12 «ضابطًا مزيفًا» فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات؛ فى اتهامهم، بالقبض على المتهم، بعدما ارتدوا زى الشرطة وأوهموا الجميع بأنهم رجال شرطة، وقد خطفوا بالتحايل المجني عليه "أ.م"وعذبوه وكبلوه وطلبوا فدية مالية.

كانت قد وجهت جهات التحقيق للمتهمين: "م م "، 50 عامًا، مزارع، مقيم في سوهاج، و"ص ع" ، 26 عامًا، فلاح، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و"م.س" ، 32 عامًا، أمين شرطة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأ"أ.م" نجل الأول، و"س.س" ، و"ح.س" ، و"ع.ا" ، 27 عامًا، صنايعي عصير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، و"إ م " ، 29 عامًا، عامل زراعي، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و"ع.ا" 34 عامًا، نجار، مقيم بمركز صان الحجر، و"م.ا" ، 44 عامًا، سائق، مقيم بمركز صان الحجر، و"ا.ا" ، 32 عامًا، عامل بناء، مقيم بمركز صان الحجر، و"ا.ا" ، 37 عامًا، صاحب كافيه، مقيم بمركز صان الحجر، المتهمين من الأول حتى الثامن، قد خطفوا بالتحايل المجني عليه"أ.م"، وذلك بأن اتصفوا بصفة رسمية "ضباط وأفراد شرطة" واصطحبوه إلى مكان بعيدًا عن أعين الناس، وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية قدرها مليون و400 ألف جنيه.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد حجـزوا بـدون أمر أحد الحكام المختصين بـذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا المجني عليه سالف الذكر، وذلك داخل مسكن حال ارتدائهم زي حكومي، وأنهم عذبوا المجني عليه بالتعذيبات البدنية، بأن كبلوا يديه وقدميه باستخدام جنزير وحبل، وتعدوا عليه بالضرب.