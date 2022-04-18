الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نادي قضاة مجلس الدولة في دمياط يكرم المنضمين حديثاً

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقيم حفل الإفطار السنوي لنادي لقضاة مجلس الدولة بدمياط، بحضور المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وحضور المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط وحضور المستشار سعد همام نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس محكمة القضاء الإداري بدمياط وأعضاء مجلس الإدارة المستشار محمد سمير والمستشار محمد البدويهي والمستشار محمد رياض.

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وتم عقب الحفل تكريم قضاة مجلس الدولة أبناء محافظة دمياط دفعة 2018، كما تم تكريم مجموعة من قضاة مجلس الدولة المنضمين حديثا للنادي.

شهد الحفل اختيار المستشار أشرف عسل نائب رئيس مجلس الدولة قائما بأعمال أمين عام نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط لحين اجراء الانتخابات العامة للنادي والمقرر لها يونيو القادم.

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كما شهد الحفل إعادة تشكيل اللجان الخدمية بالنادي ، حيث ترأس لجنة الخدمات الاجتماعية المستشار أشرف عسل نائب رئيس مجلس الدولة، بينما ترأس اللجنة الثقافية المستشار عوض المليجي وكيل ومجلس الدولة، وترأس اللجنة الرياضية المستشار إبراهيم قراميط وكيل مجلس الدولة، وشكلت اللجنة السياحية برئاسة المستشار محمد السعيد عبد القادر وكيل مجلس الدولة. 

واختتم الحفل عقب التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

من الجدير بالذكر أن نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط يعد من أقدم الأندية القضائية لقضاة مجلس الدولة ويمتد دوره لتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية لقضاة مجلس الدولة بدمياط وباقي محافظات الجمهورية.

حفل الإفطار السنوي مجلس الدولة دمياط المنضمين حديث ا دفعة 2018

رئيس التحرير

وائل لطفي

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