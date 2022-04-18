أوكرانيا تتلقى 500 مليون دولار دعمًا من كندا واليابان

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتلقى دعمًا ماديًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من شركائها الدوليين.

وأشار شميكال ـ في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ـ إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وافقنا على تلقي 500 مليون دولار من الشركاء الدوليين، عبارة عن 400 مليون دولار ستأتي من كندا و100 مليون دولار من اليابان.

وكان شميكال، قد أعلن، أمس الأحد، أن عجز موازنة أوكرانيا قد يبلغ 5 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، داعيًا دول الغرب لدعم أوكرانيا.