الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تتلقى 500 مليون دولار دعمًا من كندا واليابان

دينيس شميكال
دينيس شميكال

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتلقى دعمًا ماديًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من شركائها الدوليين.
وأشار شميكال ـ في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ـ إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وافقنا على تلقي 500 مليون دولار من الشركاء الدوليين، عبارة عن 400 مليون دولار ستأتي من كندا و100 مليون دولار من اليابان.
وكان شميكال، قد أعلن، أمس الأحد، أن عجز موازنة أوكرانيا قد يبلغ 5 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، داعيًا دول الغرب لدعم أوكرانيا.

كييف اليابان كندا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

وزير التعليم يرد عبر «الدستور» على شكوى طلاب الأول الثانوي بشأن «تقسيم الشاشة»

إحالة أوراق قاتل روان الحسينى للمفتى من أول جلسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامي» ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟