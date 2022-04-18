الأنبا بيجول يترأس صلوات بصخة الإثنين بدير المحرق.. بث مباشر

ترأس الأنبا بيجول، رئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، مساء اليوم بصخة يوم الإثنين من أسبوع الآلام المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشاركه في صلوات البصخة المقدسة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن بينهم الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا رويس والأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة بمنفلوط، بحضور رهبان دير السيدة العذراء مريم بالمحرق.

وتقام يوميًا صلوات بصخة أسبوع الآلام، على مدار اليوم؛ حيث تنظم الكنائس ما لا يقل عن ثلاث صلوات للبصخة بالنهار، واثنتين بالمساء لإحياء تذكار صلب السيد المسيح بالكنائس.

بدأت الكنيسة المصرية، أسبوع الآلام الأكثر قدسية فى السنة القبطية، وهو الأسبوع الذي يحتفل فيه المسيحيون بدخول السيد المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، ثم صلبه وموته، ثم القيامة من الأموات حسب المعتقد المسيحي، وذلك برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

يبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، ويليه أيام البصخة المقدسة "الإثنين والثلاثاء والأربعاء"، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة التى شهدت، حسب الاعتقاد المسيحي، محاكمة وصلب المسيح، ثم "سبت النور".

وتتوقف الكنائس المسيحية خلال أسبوع الآلام عن إيقاف القداسات اليومية، وبدأ صلوات "البصخة" المقدسة، التى تعنى "الاجتياز" أو "العبور" باللغة اليونانية، واتشحت الكنائس بالسواد، وأغلقت الأديرة أبوابها ليدخل الرهبان حالة من العزلة، حتى ليلة العيد.

فالبصخة هي الصورة اليونانية لكلمة "فصح" العبرية، وتعني "العبور" وفيها رمز إلى المسيح الذي تألم وصلب وانتقل بأتباعه من العبودية إلى الحياة الجديدة، حسب العقيدة المسيحية، ويعتبر الأقباط أيام البصخة أقدس الأيام، إذ يعايشون مع المسيح دخوله أورشليم واستقباله بسعف النخيل واجتماع مع تلاميذه للفصح قبل تسليمه وصلبه، حتى يتحول الحزن فرحا بعيد القيامة.