الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. بوتين يبحث مع أرمينيا تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإقليم كاراباخ

بوتين
بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث غدًا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في موسكو الاتفاقات،  بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناجورني كاراباخ.

وذكر بيان للرئاسة الروسية، الاثنين، أن المحادثات بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني ستجرى في إطار زيارة رسمية يقوم بها نيكول باشينيان إلى روسيا.

أضاف البيان أن بوتين وباشينيان سيناقشان تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناجورني كاراباخ بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك تدابير استعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة.

موسكو إقليم كاراباخ أرمينيا بوتين

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وائل لطفي

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