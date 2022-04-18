الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية العراق والسفير الأمريكى يبحثان تقارير حقوق الإنسان

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير الأمريكي ماثيو تولر، اليوم، التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل السفير الأمريكيّ المُعتمد لدى العراق ماثيو تولر، مبينة إنه جرى خلال اللقاء بحث ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأنِ قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق، كما تم بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك.

وأضافت أن الوزير أشارَ إلى الوضع العراقيّ الراهن والتطلُّع لتشكيل حكومة جديدة، والعقبات التي تواجه هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه “تمت مناقشة عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا، وما يحمله هذا الصراع من تأثيراتٍ بالغة الحساسية على الوضع الأمنيّ والإنسانيّ في المنطقة بصورة عامّة، وعلى الأمن الغذائيّ أيضاً”.

وبيّنَ حسين نتائج زيارته إلى طهران، موضحًَا أن "الجُزء المتعلّق منها باجتماعات فيينا حول المشروع النوويّ الإيرانيّ.

من جانبه، ثمَّنَ السفير الأمريكيّ ماثيو تولر جُهُود الحكومة العراقيَّة في العلاقات الدوليَّة؛ مُؤَكِّدًَا دعم واشنطن مساعيّ الحكومة العراقيَّة في هذا المجال.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حقوق الانسان في العراق العراق حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

وزير التعليم يرد عبر «الدستور» على شكوى طلاب الأول الثانوي بشأن «تقسيم الشاشة»

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

رسميًا.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022

السجن 3 سنوات لـ حنين حسام فى «الاتجار بالبشر»

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل