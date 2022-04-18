وزير خارجية العراق والسفير الأمريكى يبحثان تقارير حقوق الإنسان

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير الأمريكي ماثيو تولر، اليوم، التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل السفير الأمريكيّ المُعتمد لدى العراق ماثيو تولر، مبينة إنه جرى خلال اللقاء بحث ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأنِ قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق، كما تم بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك.

وأضافت أن الوزير أشارَ إلى الوضع العراقيّ الراهن والتطلُّع لتشكيل حكومة جديدة، والعقبات التي تواجه هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه “تمت مناقشة عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا، وما يحمله هذا الصراع من تأثيراتٍ بالغة الحساسية على الوضع الأمنيّ والإنسانيّ في المنطقة بصورة عامّة، وعلى الأمن الغذائيّ أيضاً”.

وبيّنَ حسين نتائج زيارته إلى طهران، موضحًَا أن "الجُزء المتعلّق منها باجتماعات فيينا حول المشروع النوويّ الإيرانيّ.

من جانبه، ثمَّنَ السفير الأمريكيّ ماثيو تولر جُهُود الحكومة العراقيَّة في العلاقات الدوليَّة؛ مُؤَكِّدًَا دعم واشنطن مساعيّ الحكومة العراقيَّة في هذا المجال.