الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: علينا الحذر من أجل استقرار اقتصادى طويل الأمد

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه يجب الحذر من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد، مؤكدًا أنه من حق بلاده تنظيم السوق يدويًا ودعم الشركات المتضررة.

وأوضح بوتن، خلال كلمته اليوم بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، إثر العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن التضخم مستقر في روسيا والبطالة في أدنى مستوياتها، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

ووقَّع الرئيس الروسي، قانونًا مكملًا لقانون الجرائم الإدارية لتشديد العقوبة على التشبيه العلني لدور الاتحاد السوفيتي سابقًا بدور ألمانيا النازية.

وتنص الوثيقة التي تم نشرها على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية،على أن يتم تحديد العقوبة في شكل غرامة إدارية للمواطنين العاديين تتراوح من ألف إلى ألفي روبل، أو اعتقال إداري لمدة تصل إلى 15 يومًا، وللموظفين الإداريين من ألفين إلى أربعة آلاف روبل، أما بالنسبة للكيانات القانونية فمن 10 إلى 50 ألفًا.

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