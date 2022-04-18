«المركزي للمحاسبات»: 263.9 مليار جنيه مصروفات الدعم والمنح خلال 2020-2021

قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن من أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة.

وحول ملف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) في السنة المالية 2020-2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020، بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبة15.1%.

وأشار إلى أنه تبين من خلال الفحص استمرارًا لقيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود نحو 220 مليار جنيه إيرادات للدولة لم تحصل بعد، بسبب تعرض قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة لأزمات خلال الفترة الماضية منها أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.

وأضاف "معيط":"تمكنا من تحقيق فائض أولى منذ أربع سنوات، بعدما كانت الدولة لاتحقق أى فائض من قبل، لافتًا إلى أنه منذ أربع سنوات ونحن نتمكن من تغطية الاحتياجات وتوفير جزء لسداد الدين.

ولفت إلى خفض الدين تدريجيًا منذ عام 2016 حتى الآن، وأنه لولا أزمة كورونا لكانت نسبة الانخفاض كانت أكبر.