الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية والكورية الجنوبية

تجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية أحد التدريبات العسكرية الدورية المشتركة اليوم الإثنين.

وقال متحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا إن التدريبات، التي سوف تستمر تسعة أيام، بدأت كما كان مقررا لها.

وتجرى التدريبات، التي تستخدم المحاكاة الآلية، مرتين سنويا. وتأخذ التدريبات الحالية التطورات بشأن جائحة كورونا في الاعتبار.

ويهدف التدريب "لتعزيز القدرة العملياتية المشتركة وتحسين الوضع الدفاعي" للدولتين الحليفتين.

لم تقدم القوات الأمريكية تفاصيل بشأن عدد الجنود المشاركين في التدريبات.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة لديها 28 ألفا و500 جندي يتمركزون في كوريا الجنوبية لردع تهديدات كوريا الشمالية.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بتصعيد التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية كوسيلة للتغطية على هجوم مخطط على الشمال، وهو ما تنفيه واشنطن وسول.

وقد تصاعدت حدة التوترات بعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام.

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