ضبط 12 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في دمنهور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط ١٢ ألف لتر سولار بأحد العهد الباطنية غير المرخصة بدمنهور قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط ٣ مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن حتى ١٥ جرام للرغيف الواحد، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل وكذا ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، وبمركز ومدينة أبو حمص، تم ضبط ٤ مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٦ جرام للرغيف الواحد.

ومرت الحملة على مركز ومدينة المحمودية تم ضبط مخبزين بلدي قاما بتجميع ٧٠١ بطاقة تموين للاستيلاء على الدعم النقدي وتحقيق أرباح غير مشروعه، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢١ جرام في الرغيف الواحد وتم غلقه لمدة شهر، ومخبز توقف عن العمل والإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري، وجزار يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط ٣ كجم لحوم، و٢ كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.