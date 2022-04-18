الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل حجبه عن البيع.. التحفظ على 50 طن أسمنت مجهول المصدر بالإسكندرية

أسمنت
أسمنت

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 50 طن مواد بناء "أسمنت"، دون مستندات، داخل مخزن دون ترخيص، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة مواد البناء، لحيازته كمية من مواد البناء مجهولة المصدر ودون مستندات قبل حجبها بالأسواق لرفع سعرها.

تم مداهمة المخزن وألقى القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1000 شيكارة أسمنت زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي 50 طن أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اقتصاد بدون ترخيص الاسواق الإسكندرية أسمنت المباحث بالاسكندرية

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وائل لطفي

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