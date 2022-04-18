أرباح «I-Score» تصل إلى 215 مليون جنيه خلال 2021

عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" جمعيتها العامة العادية وغير العادية لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2021.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية للقوائم المالية للشركة عن عام 2021، والتي أظهرت نمو أرباح الشركة بنسبة 46% لتصل الي 215 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه في عام 2020. وبناء عليه أقرت الجمعية العامة قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بتوزيع 50 مليون جنيه كتوزيع نقدي على المساهمين، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 100 مليون جنيه.

وجاءت هذه النتائج تتويجاً لجهود الشركة المصرية للاستعلام الائتماني المستمرة في تطوير محفظة خدماتها بابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاعين المالي والمصرفي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وارتكزت خطة الشركة الاستراتيجية على تحديث البنية التحتية وإطلاق خدمات ومنتجات رقمية جديدة متكاملة تعكس مبادرات وسياسات البنك المركزي، وتساهم في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها :

- أكاديمية الاستعلام الميدانى Field Investigation Academy"

- نظام تقييم الائتمان الزراعي وتقدير المخاطر ACERs

- نظام التقييم الرقمي السلوكي Behavior Score