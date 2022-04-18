الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «I-Score» تصل إلى 215 مليون جنيه خلال 2021

محمد كفافي
محمد كفافي

عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" جمعيتها العامة العادية وغير العادية لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2021.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية للقوائم المالية للشركة عن عام 2021، والتي أظهرت نمو أرباح الشركة بنسبة 46% لتصل الي 215 مليون جنيه  مقابل 147 مليون جنيه  في عام 2020. وبناء عليه أقرت الجمعية العامة قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بتوزيع 50 مليون جنيه كتوزيع نقدي على المساهمين، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 100 مليون جنيه.

وجاءت هذه النتائج تتويجاً لجهود الشركة المصرية للاستعلام الائتماني المستمرة في تطوير محفظة خدماتها بابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاعين المالي والمصرفي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وارتكزت خطة الشركة الاستراتيجية على تحديث البنية التحتية وإطلاق خدمات ومنتجات رقمية جديدة متكاملة تعكس مبادرات وسياسات البنك المركزي، وتساهم في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها :

- أكاديمية الاستعلام الميدانى Field Investigation Academy"

- نظام تقييم الائتمان الزراعي وتقدير المخاطر ACERs

- نظام التقييم الرقمي السلوكي Behavior Score

عقدة الشركة المصرية للإستعلام الائتماني نتائج الاعمال دحلان نمو أرباح الاعلام 215 مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

رسميًا.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

25 أبريل.. إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

مصر تدين تعمد الإساءة للقرآن الكريم في السويد

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل