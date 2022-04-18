الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عالم نفسي يوضح كيفية التخلص من العادات السيئة

عادات سيئة
عادات سيئة

يقول العلماء أن كسر العادات السيئة أمر صعب للغاية، حتى لو علمنا أنه من مصلحتنا التخلي عن بعضها، فإن البشر مخلوقات من العادات، لذا فإن تعطيل هذا الروتين والألفة غالبًا ما يكون صعبًا حقًا.

 ربما يكون شيئًا تفعله في المنزل يدفع نصفك الآخر إلى الجنون، وربما يكون وجبة خفيفة غير صحية تتوق إليها باستمرار، وربما تكون مذنبًا بالتمرير على "TikTok" لساعات عندما تعلم أنك بحاجة إلى النوم.

عالم النفس دارين ستانتون، يوضح نصائح كيف يمكن التخلي عن هذه الأشياء إلى الأبد، حيث كشف كيف تتشكل العادات السيئة والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق أقصى قدر من النجاح في جعلها شيئًا من الماضي.

5 عادات غذائية تجنبك أعراض الشيخوخة

يقول "دارين" وفقا لموقع "مترو" إن متوسط ​​الفترة الزمنية لشخص ما لاكتساب سلوك جديد هو 66 يومًا، لذلك إذا انخرطنا في نفس السلوك لفترة طويلة يصبح الأمر اعتياديًا ونفعل ذلك دون أن يدرك العقل الواعي ذلك، قد نرث عادات من آبائنا أو مقدمي الرعاية على مر السنين ونكرر سلوكيات هؤلاء الأشخاص من حولنا.

- نصائح لكسر العادات السيئة

- تحديد المحفزات والعواقب

في بعض الأحيان ترتبط العادة السيئة ارتباطًا مباشرًا بحالة معينة، ربما لديك ميل للوصول إلى زجاجة النبيذ بعد يوم شاق في العمل، على سبيل المثال.

حدد متى تنخرط في هذه العادة وما هو الموقف أو من حولك في ذلك الوقت، ثم فكر في مدى شعورك بالانخراط في هذه العادة.

«كان يفطر على السجائر قبل الطعام».. عادات فريد شوقى فى رمضان

- اجعل نفسك مسؤولا

يقول دارين إنه يجب أن تخبر شخصًا تثق به مثل شريكك أو أحد أفراد أسرتك بأخطائك.

- اعترف بحدوث أخطاء

إذا كانت عادتك السيئة شيئًا كنت تمارسه لسنوات أو حتى عقود، يقول "دارين" إنه عليك أن تتقبل أن هذا ليس شيئًا سيتغير بين عشية وضحاها، "لذلك لا تفرط في انتقاد نفسك إذا وجدت نفسك تنزلق، كما يقول "الغد هو دائما يوم آخر".

- تعرف على المكاسب الصغيرة


يقول دارين  كثير من الناس عندما يشرعون في تحقيق هدف جديد، يضعون معالم غير واقعية، لذا فإن تقسيم رحلتك إلى أجزاء صغيرة جدًا سيساعدك بشكل كبير في الحفاظ على مستويات التحفيز لديك وزيادة فرصك في النجاح.

كيف تتجنب عادات التغذية الخاطئة فى رمضان؟

عادة سيئة دارين عالم نفس الجنون أخطاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

وزير التعليم يرد عبر «الدستور» على شكوى طلاب الأول الثانوي بشأن «تقسيم الشاشة»

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

رسميًا.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022

السجن 3 سنوات لـ حنين حسام فى «الاتجار بالبشر»

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل