عالم نفسي يوضح كيفية التخلص من العادات السيئة

يقول العلماء أن كسر العادات السيئة أمر صعب للغاية، حتى لو علمنا أنه من مصلحتنا التخلي عن بعضها، فإن البشر مخلوقات من العادات، لذا فإن تعطيل هذا الروتين والألفة غالبًا ما يكون صعبًا حقًا.

ربما يكون شيئًا تفعله في المنزل يدفع نصفك الآخر إلى الجنون، وربما يكون وجبة خفيفة غير صحية تتوق إليها باستمرار، وربما تكون مذنبًا بالتمرير على "TikTok" لساعات عندما تعلم أنك بحاجة إلى النوم.

عالم النفس دارين ستانتون، يوضح نصائح كيف يمكن التخلي عن هذه الأشياء إلى الأبد، حيث كشف كيف تتشكل العادات السيئة والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق أقصى قدر من النجاح في جعلها شيئًا من الماضي.

يقول "دارين" وفقا لموقع "مترو" إن متوسط ​​الفترة الزمنية لشخص ما لاكتساب سلوك جديد هو 66 يومًا، لذلك إذا انخرطنا في نفس السلوك لفترة طويلة يصبح الأمر اعتياديًا ونفعل ذلك دون أن يدرك العقل الواعي ذلك، قد نرث عادات من آبائنا أو مقدمي الرعاية على مر السنين ونكرر سلوكيات هؤلاء الأشخاص من حولنا.

- نصائح لكسر العادات السيئة

- تحديد المحفزات والعواقب

في بعض الأحيان ترتبط العادة السيئة ارتباطًا مباشرًا بحالة معينة، ربما لديك ميل للوصول إلى زجاجة النبيذ بعد يوم شاق في العمل، على سبيل المثال.

حدد متى تنخرط في هذه العادة وما هو الموقف أو من حولك في ذلك الوقت، ثم فكر في مدى شعورك بالانخراط في هذه العادة.

- اجعل نفسك مسؤولا

يقول دارين إنه يجب أن تخبر شخصًا تثق به مثل شريكك أو أحد أفراد أسرتك بأخطائك.

- اعترف بحدوث أخطاء

إذا كانت عادتك السيئة شيئًا كنت تمارسه لسنوات أو حتى عقود، يقول "دارين" إنه عليك أن تتقبل أن هذا ليس شيئًا سيتغير بين عشية وضحاها، "لذلك لا تفرط في انتقاد نفسك إذا وجدت نفسك تنزلق، كما يقول "الغد هو دائما يوم آخر".

- تعرف على المكاسب الصغيرة



يقول دارين كثير من الناس عندما يشرعون في تحقيق هدف جديد، يضعون معالم غير واقعية، لذا فإن تقسيم رحلتك إلى أجزاء صغيرة جدًا سيساعدك بشكل كبير في الحفاظ على مستويات التحفيز لديك وزيادة فرصك في النجاح.