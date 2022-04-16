«كان يفطر على السجائر قبل الطعام».. عادات فريد شوقى فى رمضان

كان الفنان الكبير وملك الترسو فريد شوقي مدخنا شرها، لا يبتعد عن السيجارة، حتى أنه كلما هل شهر رمضان كان يصوم لكنه كان يفطر على السجائر بحسب ما روى الفنان الكبير لمجلة الكواكب في تقرير لها.

يقول الفنان فريد شوقي واصفا عادة التدخين التي سيطرت على حياته: “كنت في الثامنة عشرة من عمري، عندما بدأت أدخن، والحقيقة أن التدخين بالنسبة لي كان تدريجيا، والحكاية والسبب أن زميل لي في الدراسة كنت قد اعتدت أن استذكر دروسي معه مساء كل يوم، كنت في ذلك الحين طالبا بمدرسة الصناعات، واعتاد صديقي هذا أن يمنحني سيجارة ككنوع من التحية ويمد يده بها، وحين أرفض لم يكن صديقي يقبل، ويظل يلح على أن أدخنها، وفي النهاية كنت أمتثل له وأطاوعه وأمسك بالسيجارة وأشعلها وأدخنها”.

ويكمل فريد شوقي: |ومرة بعد مرة تتابعت السجائر، وواحدة وراء الأخرى جعلت السجائر تتمكن مني لدرجة أنني وجدت نفسي في يوم لا أستطيع الابتعاد عنها، ولا استطيع فعل أي عمل إلا مع وجود السجائر".

كان هذا يمثل قلقا في رمضان للفنان الكبير، فيحكي فريد شوقي عن السجائر في رمضان فيقول:" أنا أنام النهار كله لأنني لن أستطيع عمل أي شئ بدون السجائر، وانتظر حتى آذان المغرب لأجري على التدخين فأمسك بالسجائر وأشعلها قبل حتى أن أضع أي لقمة طعام في فمي، وكانت هدى سلطان زوجتي تعارضني بالطبع لأن هذه الطريقة في رأيها تهدد صحتي".

ويواصل فريد شوقي: “استطاعت هدى سلطان أخيرا أن تجعلني أعدل من سلوكي بأن أتناول الإفطار أولا ولم أجد بدا من النزول على رغبتها، وهدى نفسها تدخن السجائر ولكن بغير إفراط، وهي تنتهز فرصة شهر رمضان لتمتنع تماما عن التدخين”.