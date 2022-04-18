الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استئناف محاكمة عاطل شرع في قتل سائق لخلافات مالية بدار السلام

حبس متهم
حبس متهم

تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع،اليوم، محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل سائق توكتوك بسبب خلافات مالية في القضية رقم 12408 لسنة 2021 جنايات دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام أنه في يوم 11 / 11 / 2021 بدائرة قسم دار السلام أن المتهم يوسف محمود محمد ، بدون عمل ، شرع في قتل المجني عليه محمد عصام ، عمدا بأن سكب مادة بترولية " كيروسين " ثم أشعل به النيران قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد النار المشتعلة بجسد المجني عليه ومداركته بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة حيازة المتهم علي أداة مما تستعمل في الأعتداء علي الأشخاص " مادة بترولية بغير مسوغ من الضرورة المهنية الحرفية

شهود الإثبات
الشاهد الأول المجني عليه محمد عصام ، 17 سنة ، سائق توكتوك
يشهد أنه على أثر مشادة فيما بينه وبين المتهم قام الأخير بأخذ زجاجة لمادة البنزين متواجد بالدراجة خاصته وقام بإلقائها عليه وأشعل به النيران بقداحه كانت بحوزته فتدخل الماره لاطفاء النيران المشتعل بجسده ونقله للمستشفي وقرر أن قصد المتهم من التعدي عليه قتله

الشاهد الثاني معاون مباحث  قسم دار السلام 
يشهد أنه دلته تحرياته إلى صحة حدوث الواقعة وعزي قصد المتهم قتل المجني عليه لخلافات مالية فيما بينهم

ملاحظات النيابة العامة
ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالوجه والعنق واليدين والصدر والبطن عبارة عن حروق نارية حدثت من ملامسة الجسم اللهب وهي جائزة الحدوث من سكب بنزين وإشعال النار علي المجني عليه و بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة والتصوير الوارد علي لسان المجني عليه كما قرر المتهم بتحقيقات النيابة العامة قيامه بإشعال النار بالمجني عليه.

جنايات دار السلام عاطل خلافات مالية نيابة حلوان الكلية النيران

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