الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى 3 منازل بسوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن سوهاج في السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل، وامتد إلى منزلين آخرين مجاورين، ناحية نجع القبيصات قرية الجزازرة، دائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة المراغة، باندلاع حريق بأحد المنازل، بدائرة مركز المراغه

بالانتقال إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع حريق في منزل ملك المدعو "ا. ع" 51 عامًا، مكون من طابقين ناحية نجع القبيصات قرية الجزازرة، وامتدت النيران إلى منزلين آخرين مجاورين للمنزل المذكور.

وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

بسؤال مالك المنزل، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

وقد انحصرت التلفيات في حدوث خسائر مادية واحتراق الأثاث المنزلي بالمنزل الثلاثة دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق محدود بإحدى الشقق بدائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى بنشوب حريق بشقة دائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تستغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات ملك "معتز. م. م. ب" 35 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة، ويقيم دائرة القسم، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور، أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.