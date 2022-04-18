البر الرئيسى الصينى يسجل 2723 إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقريرها اليومي، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل اليوم 2723 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

ويأتي هذا مقابل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و20895 بدون أعراض وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي وهي مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.