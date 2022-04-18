الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

نائب روسى: دعوة بايدن إلى كييف تبدو كأنها محاولة لاغتياله

جو بايدن
جو بايدن

قال عضو مجلس الدوما أدالبي شكاجوشيف إن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف على خلفية تسليح المدنيين الأوكرانيين تبدو وكأنها محاولة محتملة لاغتياله.

 

وقال السياسي: "زيلينسكي سلح تقريبا كل سكان كييف، بما في ذلك آلاف المجرمين والسجناء السابقين. في ظل هذه الظروف، بصراحة، تبدو دعوة بايدن وكأنها محاولة لاغتياله".

 

وأضاف البرلمان: "إذا أرادت السلطات الأوكرانية أن تعرض للزعيم الأمريكي ما يحدث، فيجب دعوة بايدن في هذه الحالة ليس إلى كييف، ولكن "إلى لوغانسك ودونيتسك".

 

وتابع شكاغوشيف: "بايدن يجب أن يأتي إلى المكان الذي تدور فيه المعركة، حيث تستخدم القوات الأوكرانية السكان المدنيين كدروع بشرية. هناك سيقتنع إذا كانت روسيا تقول الحقيقة أم لا".

 

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