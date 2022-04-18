الحرس الثورى الإيرانى يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة «غزة» المسيرة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الحرس الثوري أجرى اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة، وأنها أصبحت جاهزة للانضمام إلى أسطول الطائرات المسيرة في البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه "تم تنفيذ اختبارات طيران غزة دون طيار بنجاح في الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تعمل دون طيار بكامل طاقتها.

وأضافت أنه "يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من مهام الاستطلاع والقتال".

ولفتت إلى أنه "تم إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة خلال العام الماضي، ويبلغ طول جناحيها 21 مترا ووزن الإقلاع 3100 كيلوغرام ويمكنها أن تحمل شحنة تبلغ 500 كيلوجرام".

وتابعت أن "مدة طيرانها تبلغ 35 ساعة، وارتفاع تحليقها حوالي 10668 مترا أي ما يعادل 35000 قدم، وسرعة تحليقها تبلغ 350 كيلومترا في الساعة".