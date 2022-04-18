الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد الحالة العامة ومستوى الخدمات بمركز إهناسيا

نائب محافظ بنى سويف
نائب محافظ بنى سويف يتفقد بمركز إهناسيا

أجرى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، مساء الأحد، جولة بمركز ومدينة إهناسيا تفقد خلالها الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة، وعدد من الأسواق ومعارض وشوادر السلع والأسواق والشوارع التجارية، مطمئنا على توافر السلع بها، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية، رافقه خلالها نشأت عبيد رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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والتقى نائب المحافظ مع بعض التجار بالشوادر ومعارض سلع الشركة المصرية أوكازيون، وسوق الخضار، وناقش معهم حركة الأسعار والمعروض من الخضر والفاكهة، والتقى عددا من المواطنين بالشارع، واستمع لبعض المطالب التي وجه بفحصها واتخاذ اللازم حيالها.

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ووجه حبش مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، وضرورة العمل المتواصل لمنع أي إشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر، مشددا على التعامل السريع مع أي شكاوى أو مشكلة طارئة، وأكد على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الانتظار للتقارير المكتبية فقط.

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كما تفقد حبش تنفيذ مشروعات تطوير مدخل المدينة، وخط الغاز الطبيعي للمدينة، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال لنهو المشروعات في التوقيتات المحددة.

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بني سويف الغاز الطبيعي نائب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الشوارع رئيس المدينة

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