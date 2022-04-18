مصرع وإصابة 3 أشخاص فى تبادل إطلاق نيران بقرية المخزن فى قوص

شهد مركز قوص بنطاق مديرية أمن قنا، حادث إطلاق نيران حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، بقرية المخزن بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ اللازم قانونا.

وقامت قوات الأمن بتعيين الخدمات الأمنية في مكان الحادث منعا لتجدد الاشتباكات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بين أشخاص بسبب خلافات أسرية، وأسفرت الواقعة عن مصرع “مصطفي.ع”، 37 عاما، و"وائل.س"، 30 عاما، وإصابة “خميس.س”، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب والجثتين إلي مشرحة المستشفي في انتظار استخراج التصاريح اللازمة للدفن.