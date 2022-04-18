الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى تبادل إطلاق نيران بقرية المخزن فى قوص

إطلاق نار
إطلاق نار

شهد مركز قوص بنطاق مديرية أمن قنا، حادث إطلاق نيران حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، بقرية المخزن بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ اللازم قانونا.

 

وقامت قوات الأمن بتعيين الخدمات الأمنية في مكان الحادث منعا لتجدد الاشتباكات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بين أشخاص بسبب خلافات أسرية، وأسفرت الواقعة عن مصرع “مصطفي.ع”، 37 عاما، و"وائل.س"، 30 عاما، وإصابة “خميس.س”، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب والجثتين إلي مشرحة المستشفي في انتظار استخراج التصاريح اللازمة للدفن.

الإجراءات القانونية مصرع واصابة خلافات أسرية مصرع وإصابة 3 طلقات نارية مدير أمن قنا مصرع شخصين

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وائل لطفي

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