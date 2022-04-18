« ملف سرى» يحصل على لقب الحصان الأسود من الجمهور والنقاد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وسم "ملف سري الحصان الأسود"، إذ لقب الجمهور العربي مسلسل ملف سري بالحصان الأسود من بين مسلسلات رمضان هذا العام.

والمعروف في عالم الفن، أن لقب الحصان الأسود يطلق على الأعمال الفائزة والتي يبقي أثرها، فقال أحمد محمود- عبر حسابه على "تويتر":" ‏مسلسل ملف سري الحصان الأسود في رمضان ..هاني سلامة كالعادة بيختار ورق حلو، أدائه في أفضل أحواله.. كل ممثل في مكانه.. لو كمل بالشكل ده هيبقي من أفضل 3 مسلسلات في رمضان".

ملف سرى يحصل على لقب الحصان الأسود

بينما أشار بكار محمد- عبر حسابه على تويتر-، إلى أن المسلسل أحداثه تتسارع بشكل عظيم، معلقًا:" ‏مسلسل ملف سرى هانى سلامة الحصان الأسود السباق الرمضانى فى عظمة بتحصل و لسه هتحصل فى ضرب نار فى الحلقات أمال لما نوصل للحلقة ٢٥ و لا ٢٨ و لا ٣٠ هيحصل أيه واااو بجد براڤو و إدوارد عامل دور حلو قوى و آل المالكى هيولعو فى بعض".

ملف سرى يحصل على لقب الحصان الأسود

ملف سرى يحصل على لقب الحصان الأسود

لم يتوقف لقب الحصان الأسود عند الجمهور فقط، بل قال ‏الناقد الفني محمد عبد الرحمن، خلال حوار تلفزيوني، إن مسلسل "ملف سري" قد يحصد لقب الحصان الأسود في السباق الرمضاني".

ملف سرى يحصل على لقب الحصان الأسود

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثل للشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصري، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميًا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة "cbc" العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحًا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحًا، والثانية 9:30 صباحًا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».