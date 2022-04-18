الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العائدون» الحلقة 16.. المخابرات المصرية تنفذ خطة تواصل دولية لمحاربة «داعش»

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت الحلقة ١٦ من مسلسل العائدون وضع جهاز المخابرات المصرية خطة تواصل دولية للتعامل مع ملف العائدين من داعش في الاجتماع الذي شهده الضباط، وهم محمود عبدالمغني، وأمير كرارة، وأمينة خليل.

وبدأ محمود عبدالمغني الحوار عن موافقة مدير جهاز المخابرات على الخطة والسفر بنفسه والتنسيق مع الأجهزة في كل دول الترانزيت، قائلًا: "يشوف المساعدات اللي ممكن يقدموهالنا، ما أحنا بردو مش ممكن نشتغل في بلاد ناس وعلى أرضهم من غير ما نكون منسقين معاهم".

وردًا على تعليق أمينة خليل، أن هذا الأمر سيأخذ وقت ومجهود، أجابها "عبد المغني": "مجهود ممكن لكن وقت ما أظنش، إحنا لازم نجهز بخطط تحركنا في كل الدول دي؛ لأن عارف سيادته  فجأة هيقول أنه خلص "، وذلك بعد حصول ضابط المخابرات عن المعلومات التي يحتاجها من "صفوان" بالفعل، وبداية العمل من أجل التحرك لتنفيذ خطتهم.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

المخابرات المصرية أمير كرارة محمود عبدالمغني جهاز المخابرات الحلقة ١٦ مسلسل العائدون أمير كرارة وأمينة خليل

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وائل لطفي

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