مطران الكنيسة المارونية بمصر يترأس قداس أحد الشعانين

ترأس صباح اليوم، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، قداس أحد الشعانين، بكنيسة سانت تريزا المارونية بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب فريد مرهج، والأب شربل المعوشي، راعيا الكنيسة، كما بارك مطران الكنيسة المارونية أغصان الزيتون والسعف.

وألقى عظة روحية حول أهمية قبول الآخر، قائلًا: لا يوجد عمل حكر على أحد، بل نسير معًا في كنيسة سينودسية، واختتم القداس بتطواف في ساحة الكنيسة، شارك فيها أطفال الرعية، ثم منح المطران جورج شيحان بالبركه الرسولية الختامية للحاضرين، مع أخذ بركة من أغصان الزيتون.



في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية نظمت إيبارشية المنيا بالكنيسة الكاثوليكية تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب كيرلس مكسيموس، قافلة القيامة، لكنيسة الأقباط الكاثوليك، بقرية عزبة مهني.

كان في استقبال القافلة الأب شربل وديع، راعي الكنيسة، حيث تضمن اليوم الفقرات المتنوعة المختلفة مثل الفقرة الروحية لجميع الأسر المشاركة.

كما ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تضمن القداس الإلهي كلمة العظة من الأب المطران بعنوان" بيتي بيت الصلاة"، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص الأنبا باسيليوس على مشاركة شعب الرعية فرحتهم بالأعياد الفصحية.

كما نظمت كنائس إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، صلوات بصخة أسبوع الآلام برئاسة الأنبا باسيلوس، والتي جاءت عقب صلاة الجناز العام، والبصخة المقدسة، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وكذلك جميع الكنائس والايبارشيات الكاثوليكية في مصر طوال الأسبوع الجاري.