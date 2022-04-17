مصطفى شعبان ومجدي الهواري يتعاقدان على فيلم سينمائي جديد (صور)

تعاقد الفنان مصطفى شعبان مع المنتج كامل أبو علي، وكذلك المخرج الكبير مجدي الهواري، على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسل "دايماً عامر" الذي يُعرض حالياً خلال شهر رمضان الكريم، ويأتي هذا التعاون بين كل من الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري بعدما حققا نجاحات سوياً على مدار أعمال سابقة عديدة منها على سبيل المثال فيلم "الوتر" مروراً بمسلسل "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير" وانتهاءً بـ"دايماً عامر".

إختار فريق العمل اسم الفيلم تحت عنوان "اللي سرق حاجة يرجعها" والذي قرر عرضه في عيد الأضحى المُبارك القادم، وستشارك شعبان بطولة فيلمه الجديد أحد النجمات التي ستكون مفاجأة كبيرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي بين مصر والمغرب وإسبانيا.

مسلسل دايما عامر

خلال الحلقات السابقة لمسلسل دايما عامر، ظهر عدد من الطلاب وهم يحاولون الدخول على الأجهزة المختلفة لمدرسين مدرسة رؤية على رأسهم مستر فايز وحش الرياضيات، والذي يجسده الفنان محمد ثروت، ونجح الطالب بالمدرسة الناشونال في اختراق التابلت، ليخبر أحد أصدقائه: "قولتلك هخليهم يسيبوا اللي في أيديهم ويجوا جري تاني يوم الصبح".

يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما سيتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

دايمًا عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.