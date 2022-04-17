الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الإسكندرية تضبط شركة تجارة وتوريد مواد غذائية مجهولة المصدر

ضبط سلع غذائية مجهولة
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط شركة تجارة وتوريد مواد غذائية مجهولة المصدر بنطاق العامرية غرب المحافظة.

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جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على شركات ومخازن المواد الغذائية حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

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حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط شركة تجارة وتوريد وتخزين مواد غذائية لحيازتها وتخزينها مواد غذائية مجهولة المصدر، ودون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على الأصناف والكميات الأتية "٥٠ كرتونة زيت قلية بكل كرتونة ١٢ زجاجة زنة لتر بإجمالى ٦٠٠ زجاجة زيت".

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كما تم ضبط "٥٠ كرتونة زيت الفرنساوي بكل كرتونة ١٢ زجاجة زنة لتر بإجمالي ٦٠٠ زجاجة زيت، و٤٠ صفيحة سمن قوت القلوب زنة الصفيحة ١١ كجم بإجمالي ٤٤٠ كجم سمن، ٣٠ صفيحة سمن جنة زنة الصفيحة ١١ كجم باجمالى ٣٣٠ كجم سمن".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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وكان قد أجري اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية بأسواق الإسكندرية يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وقيادات المديرية، وعزة سعد، رئيس حي وسط، وفريق العمل التابع لها.

حيث قام المحافظ بتفقد السلع الغذائية من خضار وفاكهة وسلع أساسية كالزيت والأرز والسكر وسلع شهر رمضان من التمور وغيرها، وكذلك الأسماك واللحوم والدواجن.

كما اهتم المحافظ بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وكذلك مدد الصلاحيات وجودة السلع المعروضة، كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع إليهم.

مديرية التموين الإسكندرية العامرية مواد غذائية مجهولة المواد الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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