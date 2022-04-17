الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ستو أنا» لأيتن عامر وأكرم حسني تتخطى 6 ملايين مشاهدة (فيديو)

مكتوب عليا
مكتوب عليا

حقّقت أغنية "ستو أنا" للنجم أكرم حسني وأيتن عامر نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل بعد تقديمها سويًا ضمن أحداث مسلسل "مكتوب عليا" والمعروض حاليًا ضمن مسلسلات شهر رمضان الجاري.

ولاقت الأغنية ردود أفعال قوية من قبل الجمهور حيث وصلت نسبة استماع الأغنية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب إلى أكثر من 6 ملايين مشاهدة، والأغنية يشارك في الغناء المطرب كريم صالح.

 "ستو أنا" من كلمات أكرم حسني، وألحان: كريم عاشور وأحمد وحيد كينج، وتوزيع موسيقي أحمد وحيد كينج، وتصوير علي عادل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج: كريم أبوذكري.

كلمات أغنية ستو أنا

‎إيه يا ستو أنا.. ستو أنا أنا

‎إيه يا ستو أنا.. ستو أنا أنا 

‎قلبي برتقان بصرة.. ملكك وانتي حرة.. تعصريه عصير

‎قلبي كمتراية ناشفة.. بس فيها بذرة..  بتحب بضمير

‎قلبك بطيخة صيفي قرعة.. بختي وجاي ف قرعة.. والبطيخ كتير

‎قلبي أناناس شرايح .. دايخ جاي رايح .. من كتر التفكير

‎فاتح شباكي فاتح شيشي .. الوقت في بعدك مامشيشي

‎بتقولي هاتيجي مابتجيشي ومايدوقش النوم

‎اه يا نسمة صيف جايبة طراوة .. قلبي اتعور منك واوا

‎محتاج يتعالج يتداوي بالمكركروم

‎قلبي حرنكش فيه مزازة .. وانتي في اللذاذة .. مابتهزريش

‎قلبك كوكونت ثمرة .. انتي حلوة قمرة .. مابتتكرريش

‎قلبك قرع يمد لبره .. الجنازة حارة .. و الميت مفيش

‎قلبك مشمش مش هاسيبه .. هجري وراه واجيبه .. لو كان في العريش

‎فاتح شباكي فاتح شيشي .. الوقت في بعدك مامشيشي

‎بتقولي هاتيجي مابتجيشي ومايدوقش النوم

‎اه يا نسمة صيف جايبة طراوة .. قلبي اتعور منك واوا

‎محتاج يتعالج يتداوي بالمكركروم
 

أكرم حسني المطرب كريم صالح الفنانة أيتن عامر النجم أكرم حسني أيتن عامر مسلسل “مكتوب عليا” أغنية “ستو أنا”

رئيس التحرير

وائل لطفي

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