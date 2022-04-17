«التضامن»: تدريب المتعافين من الإدمان على مهن تحتاجها سوق العمل

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان، والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق، وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.

مبادرة بداية جديدة

هي مبادرة لإقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبدعم من بنك ناصر الاجتماعى لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذويهم.

أما أهداف المبادرة، فقد أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنها تعمل على:

تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي.

توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.

- الحفاظ على أسرة المتعافى عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.

الحد من فرص تعرض المتعافى للانتكاسة.

جدير بالذكر، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات اليوم، أنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، حيث تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل، مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية، وتم تدريب أكثر من 9 آلاف متعافى حتى الآن.