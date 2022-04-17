مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب الاختناق في المنوفية

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب الاختناق، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون يفيد تلقي بلاغا بمصرع 3 من أسرة واحدة داخل حفرة بيارة صرف صحي خاص بمنزل بقرية ساقية المنقدي دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية تابعة لمركز الشرطة للتحقيق في الواقعة وبيان سبب الوفاة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع 3 من أسرة واحدة بقرية ساقية المنقدي وهم أب واثنين من أبنائه، وتم إخلاء المتوفين من مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية وبيان سبب الوفاة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وفاتهم نتيجة اختناق.