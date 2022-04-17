الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قريطم» يشكر الرئيس على تطوير العشوائيات وبناء العاصمة الإدارية

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

شكر علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من تطوير واضح وإدخال مرافق وخدمات حقيقية هائلة بجميع القطاعات والمجالات بالدولة.

وأضاف «قريطم»، خلال الجسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، أن الرئيس السيسي طور العشوائيات على غرار النظام الحديث، مما يؤكد حرصه الشديد على سلامة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد تحفة معمارية ونظامًا حديثًا بكل القطاعات.

وأكد أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي من أجل تنشيط حركة التجارة، لأنه بالفعل يساهم بقدر كبير في تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة في الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أنه في ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات نجد أن هناك اهتمامًا متزايدًا نحو استمرار العمل على تطوير قطاع الطيران المدني للمساهمة بشكل مباشر وفعال في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر2030.

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وأشار إلى أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني مما يقتضيه ذلك من ضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني لتنظيم إدارة المجال الجوي وتسهيل وتيسير حركة الملاحة الجوية، للحصول على أكبر عائد ممكن من خلال تخفيض وقت الطيران وتكاليف التشغيل لمستخدمي المجال الجوي في جمهورية مصر العربية، بما يحقق تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.

النائب علاء قريطم لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة المجال الجوي حركة الملاحة

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