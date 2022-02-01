محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير ميدان «جلال قريطم» في دمنهور

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال رصف الشوارع المحيطة بالنادي الاجتماعى ضمن أعمال تطوير ميدان جلال قريطم ومتفرعاته بدمنهور.

وشملت أعمال الرصف وضع طبقة الأسفلت النهائية بالشارع المار أمام البوابة الرئيسية لاستاد دمنهور ومن المقرر الانتهاء منها خلال ٢٤ ساعة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم إعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة ورفع كفاءتها، ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل المنطقة تشمل ميدان جلال قريطم “دوران الاستاد” والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول 2.5 كم بتكلفة 17 مليون جنية لرفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية والإضاءة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطوير جميع الميادين.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يتم المتابعة المستمرة لجميع التجديدات التى يتم العمل على الانتهاء من تطويرها فى مدينة دمنهور عاصمة المحافظة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه يتم تجديد منطقة محور المهندس أحمد الليثي والذى يمتد من الطريق الزراعي إلى دوران المعهد الطبى القومى بدمنهور بمحافظة البحيرة