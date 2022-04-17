الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 2.79 مليار جنيه.. تنفيذ 17372 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة «مشروعك» بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى  أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك"، فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألف و372 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و792 مليون و396  ألف جنيه، وتوفير 52068 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

 من جهته أوضح العربي الشبراوي،  مدير  مبادرة"مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا  في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها بلغت  2503 مشروعات بقيمة 292 مليون و296 ألف و 400 جنيه، يليه  في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي  724 مشروعا بقيمة 305 ملايين و 599 ألف 250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إل 2428 مشروعا بقيمة 337 مليون و 794 ألف  جنيه و 845 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تسهيل مصنع محافظة مشروعات طرح محافظ المواطنين الشرقية مشروعك

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