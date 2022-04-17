بسبب مقال.. علاء عبدالهادى يحيل الجميلى أحمد إلى التحقيق

أحال علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، الشاعر الجميلي أحمد، عضو مجلس الإدارة، إلى التحقيق بالاتحاد بسبب مقال كتبه الثاني عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد فيه الأول.

وكان علاء عبد الهادي، قد أحال طيلة الفترة الماضية الكثير من أعضاء اتحاد الكتاب، إلى التحقيق لكتاباتهم آراء عبر صفحاتهم الشخصية على وضع الاتحاد، والحالة التي وصل إليها.

كما شهدت الفترة الماضية منذ تولي عبد الهادي، رئاسة الاتحاد، الكثير من الأزمات التي لم تمر من قبل على بيت الأدباء، والمثقفين، الذي شغل رئاسته الكثير من عمالقة الأدب والثقافة في مصر.

وأجريت في مارس الماضي انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت إشراف المستشار خالد سالم نائب رئيس مجلس الدولة ومعاونيه وكان الفائزون هم: عبده الزراع، عاطف الجندي، محمد المخزنجي، أحمد شبلول، جابر بسيوني، خليل الجيزاوي، الدكتور حمدي شتا، مصطفى مقلد، هدى عطية، فاتن متولي، رشا الخطيب، مصباح المهدي، منى ماهر، ناصر دويدار، الجميلي أحمد.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكتاب كالتالى:

علاء عبد الهادى رئيسا لاتحاد الكتاب، الشاعر مختار عيسى نائبا للرئيس، الشاعر زينهم البدوى سكرتيرا عاما لاتحاد الكتاب، الشاعر السيد حسن أمينا للصندوق.

أما الأعضاء فهم:

إبراهيم محمد على يعقوب أحمد إبراهيم أحمد جاد، أحمد محمد سويلم، بسيم عبد العظيم عبد القادر، رانيه حسن أبو العينين، زينب إبراهيم محمد العسال، سعيد حامد عبد السلام شحاتة، شريف سعد محمد الجيار، علا بركات محمد بركات، نجوي عبد العال سيد رفاعي، هشام عبد الحميد الدشناوي.

عبده الزراع، عاطف الجندي، محمد المخزنجي ، أحمد شبلول، جابر بسيوني، خليل الجيزاوي، د. حمدي شتا، مصطفى مقلد، هدى عطية، فاتن متولي ، رشا الخطيب، مصباح المهدي، منى ماهر، ناصر دويدار، الجميلي أحمد.