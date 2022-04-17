الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف دائري أبو قرقاص وشارع المصرف القبلي بحي جنوب ملوي في المنيا

استمرار رصف الشوارع
استمرار رصف الشوارع والطرق بمراكز المنيا

أعلنت وحدة الرصف والإنشاءات بمحافظة المنيا استكمال ومتابعة أعمال رصف الطرق المدرجة بالخطة للعام المالي 2021 /2022 ضمن مشروعات البنية التحتية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أعمال الرصف وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

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وفي السياق، تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة سير العمل في رصف شارع المصرف القبلي أمام العمارات السكنية بحي جنوب مدينة ملوي ضمن أعمال الخطة الموحدة للعام المالي الحالي، فضلا عن تكثيف حملات النظافة والتجميل والقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

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كما تابع سعيد محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي أعمال رصف شارع الثورة بالمدينة من اول طريق مصر أسوان الزراعي حتى ميدان النافورة بحضور علي الكيال نائب رئيس المركز وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، حيث يتم اليوم رصف أخر جزء من شارع الثورة حيث تم تقسيم الشارع الي حارتين في الأماكن المتسعة من الطريق وعمل بلدورات جانبية ووسط الطريق.

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وقال نائب رئيس المركز أن عملية الرصف، تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق – لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة كما تستمر أعمال الرصف للطرق بالمدينة حتى الانتهاء من رصف جميع الطرق المدرجة بالخطة مشيرا إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على تنفيذ أعمال الرصف وفقا للمعايير والمقايسات المعلنة، والتنفيذ قبل نهاية العام المالي الحالي 2021-2022.

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وفى مركز أبو قرقاص، تفقد اللواء محمد عزت رئيس المركز أعمال رصف عدد من الشوارع بحي جنوب المدينة، حيث تم البدء في رصف طبقة رابطة بطريق شارع مكة حتى الشيخ مبارك (دائري أبو قرقاص) للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للمعايير والالتزام بالجدول الزمني المحدد، كما تابع حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

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المنيا أستمرار أعمال رصف دائري أبوقرقاص وشارع المصرف بملوي والثورة بمطاي اللواء أحمد السايس اللواء محمد عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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