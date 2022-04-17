الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأعلى للأمناء بالتربية والتعليم» يطلق حملة «امسك شائعة تعليمية»

التربية والتعليم
التربية والتعليم

رصد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين خلال الفترة الماضية انتشار العديد من الشائعات والأنباء غير الصحيحة بشأن قضايا تعليمية عدة.

وانطلاقا من مسئوليته المجتمعية ودوره في بناء الوعي الصحيح بحقائق الأمور، يعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن إطلاق حملته التوعوية «امسك شائعة تعليمية»، لمواجهة الشائعات ونشر الحقائق وتوعية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بخطورة الشائعات وضرورة التصدي لها.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن انتشار الشائعات والأخبار غير الصحيحة والمعلومات المغلوطة خطر كبير يواجه منظومة التعليم، وأمر يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من أجل نشر الحقائق، وبناء جسور الثقة بين أطراف منظومة التعليم.

وشدد على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومعه مجالس أمناء المحافظات يسعون جاهدين من أجل تدقيق المعلومات ونشر حقائق الأمور وكشف الشائعات مجهولة المصدر. وبيان مخاطر تلك الشائعات.

معلمين التعليم الفنى ختام ماضي الشائعات منظومة المحافظات

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