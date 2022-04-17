الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول وفد وزارة العدل لافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه منذ قليل وفد وزارة العدل، والذي ضم المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم وبعض قيادات قطاعات الوزارة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ ومساعدا الوزير بافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف ومكتب بمدينة الفشن ، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.

بني سويف وزارة العدل الشهر العقاري مساعدي وزير العدل منظومة الشهر العقاري أبنية المحاكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

مشروع قانون بالبرلمان لإلزام المواطنين بـ«الأخلاق النبيلة»

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

رويال كاريبيان: مصر ضمن أفضل 15 وجهة مذهلة للرحلات البحرية

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

«سعد» يكرّم المهندسة فاطمة إبراهيم لتوليها منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين: بيانات الإدانة الدولية شجعت الاحتلال على تكرار جرائمه ضد الأقصى