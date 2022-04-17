وصول وفد وزارة العدل لافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه منذ قليل وفد وزارة العدل، والذي ضم المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم وبعض قيادات قطاعات الوزارة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ ومساعدا الوزير بافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف ومكتب بمدينة الفشن ، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.